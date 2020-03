Stiri pe aceeasi tema

- Masuri fara precedent si in Republica Moldova pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus. Se anuleaza toate cursele aeriene si se inchid punctele de frontiera. Magazinele care nu vand alimente se inchid si vor circula doar mașinile care asigura aprovizionarea.

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid 19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.Astfel,…

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid-19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.Astfel,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Sebia vor fi inchise. „Pentru folosire eficienta...

- Autoritatile sunt pregatite sa inchida sapte puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, de comun acord cu tara vecina, in contextul numarului mare de infectii cu coronavirus in Europa. Masura ar urma sa intre in vigoare joi dimineata.

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa, ca suspenda toate zborurile din Romania catre nordul Italiei pana pe 3 aprilie 2020, in incercarea de a limita epidemia de...

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ,,Va reamintim ca pe teritoriul…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…