Coronavirus: Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat mai multe angajamente publice

- Autoritatile locale din Calarasi, intrunite in sedinta extraordinara a Comandamentului Local pentru Situatii de Urgenta, au dispus sistarea tututor evenimentelor publice si private desfasurate in interior sau in aer liber, indiferent de numarul de participanti.

- Printul Charles nu l-a evitat pe presedintele american Mike Pence la Ierusalim, la ceremonia marcarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului Auschwitz, a anuntat Palatul Buckingham, afirmand ca cei doi au purtat anterior ”o discutie calduroasa”, relateaza AFP.

- Lovitura complet neașteptata pentru prințul Harry și soția sa, Meghan Markle! Palatul Buckingham a transmis un mesaj ce i-a uluit pe britanici! Ce decizie a luat Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii in privința celor doi?