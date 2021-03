Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit sambata prima doza de vaccin rusesc Sputnik V, la fel ca si sotia sa, Cilia Flores, a anuntat televiziunea de stat, preluata de AFP si EFE. "M-am vaccinat - nu am febra", a glumit presedintele in varsta de 58 de ani, pronuntand ultimul cuvant cu acces rusesc. "Se pare ca dupa asta ajungi sa vorbeste rusa", a adaugat el, starnind rasul celor din jurul sau. Sputnik V este "un vaccin puternic, care produce imunitate", a spus Maduro, care are printre aliati Rusia, alaturi de China, Cuba sau Turcia. "Nu m-a durut", a subliniat sotia sa. "Cilia e mai…