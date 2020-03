Coronavirus: Preşedintele regiunii Piemont din Italia, diagnosticat cu COVID-19 (RAI) Presedintele regiunii Piemont, din nord-vestul Italiei, Alberto Cirio, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a anuntat duminica postul de stat RAI, el devenind al doilea presedinte regional care se imbolnaveste in doar 24 de ore, informeaza Reuters. Potrivit EFE, informatia a fost confirmata chiar de Cirio, care a scris pe retelele sociale ca se simte bine si ca s-a activat protocolul de izolare si control al persoanelor apropiate. Cirio s-a supus unei testari, la fel ca si restul presedintilor regionali care au participat la o reuniune cu guvernul la 4 martie. El a explicat ca si-a facut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

