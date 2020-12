Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica americana Pfizer a solicitat vineri Ministerului Sanatatii din Japonia sa aprobe vaccinul sau anti-COVID-19 pentru a putea fi administrat in aceasta tara, potrivit unui comunicat al filialei japoneze a companiei, relateaza EFE.

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume…

- Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, relateaza Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest vaccin, trecand in fața unei…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului coronavirus Pfizer arata ca are o eficienta de 95% in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a declarat compania miercuri,relateaza CNN. Pfizer afirma ca eficacitatea vaccinului dezvoltat…

- Compania farmaceutica americana Pfizer lanseaza un program-pilot de livrare a vaccinului sau experimental anti-COVID-19 in patru state americane, in contextul in care producatorul farmaceutic incearca sa rezolve problemele de distributie ridicate de conditiile extreme de temperatura la care trebuie…

