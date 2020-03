Polițiștii și jandarmii gorjeni au aplicat recent un numar de 213 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 140.350 de lei, pentru nerespectarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Militara nr. 3/2020, privind condițiile in care se poate realiza circulația persoanelor. Polițiștii și jandarmii desfașoara in continuare misiuni specifice, in vederea prevenirii raspandirii Covid-19. In acest context, oamenii legii recomanda cetațenilor județului Gorj sa evite deplasarile, daca nu au un motiv bine intemeiat. De asemenea, pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt…