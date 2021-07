Stiri pe aceeasi tema

- Doi mari angajatori americani au adoptat vineri noi masuri in fata variantei Delta: Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care coronavirusul inregistreaza rate de incidenta mari, in timp ce Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie…

- Serviciul de Ambulanța din Tallinn, care are aproximativ 500 de angajați, a anunțat din timp ca va rezilia contractele tuturor angajaților care refuza categoric sa se vaccineze anti-COVID-19 pana in luna august a acestui an.„Acest lucru are legatura, printre altele, cu obligația conducerii instituțiilor…

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale, ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat, vineri, premierul Viktor Orban pentru postul de radio public. “Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii pentru angajatii…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, nu exista, din pacate, posibilitatea vaccinarii obligatorii impotriva noului coronavirus, insa sustine orice masura ferma pentru a incuraja imunizarea, informeaza Agerpres . „In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata…

- Israelul a inceput luni sa administreze o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19 unor pacienti care au un sistem imunitar slab, in urma unei cresteri a contaminarilor cu varinata indiana (delta) a SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit news.ro. Israelul este una dintre primele tari care a…

- Israel este prima tara din lume care a ridicat toate restricțiile legate de coronavirus. Din 1 iunie, dovada vaccinarii nu mai este necesara pentru a intra in diferite locații. Maștile se mai poarta in interior, cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Ministerul Israelian al Sanatații confirma anularea…

- Cei peste 5 milioane de locuitori din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, au primit ordinul oficial de a intra din nou in lockdown – pentru a patra oara in ultimul an si jumatate – incepand de la miezul noptii de joi spre vineri, dupa aparitia unui focar de COVID-19, informeaza AFP.Noul…

- Un studiu efectuat in randul personalului sanitar al Hospital Infantil Saint Jude (SUA) sugereaza ca vaccinarea impotriva COVID-19 se asociaza si unui numar mai mic de infectii asimptomatice, potrivit unui studiu publicat joi in Journal of the American Medical Association, relateaza EFE. Studiul a fost…