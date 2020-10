Deputatii spanioli au aprobat joi prin vot solicitarea premierului Pedro Sanchez privind instituirea starii de urgenta sanitara timp de sase luni pe intreg teritoriul Spaniei pentru a frana transmiterea galopanta a noului coronavirus, relateaza AFP. Decretata duminica pentru o perioada provizorie de 15 zile, starea de urgenta sanitara va fi in vigoare pana pe 9 mai. Masura a permis instituirea interdictiei de circulatie aproape in intreaga tara si a unor interdictii de intrare si iesire din regiunile spaniole. In virtutea autonomiei lor administrative, regiunile spaniole sunt competente in privinta…