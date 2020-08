Coronavirus: O nouă platformă va ajuta la detectarea infectării cu COVID-19 prin analiza vocii şi tusei Un grup de investigatori din Luxemburg este pe cale sa puna la punct un sistem de detectare a coronavirusului prin intermediul vocii si tusei, ceea ce va permite un mai bun diagnostic de la distanta si va reduce riscul contagierii din cauza contactului fizic dintre medici si pacienti, informeaza EFE.



Proiectul, denumit CDCVA (Detectarea COVID-19 prin analizarea tusei si vocii), are in vedere "o abordare inovatoare", pe baza inteligentei artificiale, pentru a detecta virusul in functie de parametrii vocii si tusei persoanelor afectate, a explicat intr-un interviu acordat EFE responsabilul…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

