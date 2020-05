Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat miercuri ca un proiect privind reluarea in siguranta a calatoriilor intre Noua Zeelanda si Australia va fi prezentat guvernelor de la Wellington si Canberra la inceputul lunii iunie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua tari analizeaza posibilitatea…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern nu a fost deloc tulburata de cutremurul care a lovit luni capitala Wellington în timp ce facea un interviu live, ea continuând sa dea declarații, transmite Reuters. Wellington și zonele din jur au fost zguduite de un seism de magnitudine 5,8,…

- Declaratia sa vine dupa ce saptamana trecuta presedintele american Donald Trump s-a declarat convins ca noul coronavirus si-ar avea originea intr-un laborator de virusologie din China. Morrison a spus ca Australia nu are dovezi care sa ii schimbe pozitia conform careia coronavirusul a pornit dintr-o…

- Premierul australian Scott Morrison a discutat la telefon - despre lansarea unei anchete internationale cu privire la pandemia noului coronavirus - cu presedintii francez Emmanuel Macron si american Donald Trump si cu cancelarul german Angela merkel, relateaza Reuters.

- Mulți vor spune ca Finlanda, Islanda și Danemarca sunt țari mici, dar Germania are o populatie numeroasa. Ce ne invata aceste femei care sunt la conducerea tarii lor? Citeste si: Austria relaxeaza carantina. Magazinele si gradinile publice se redeschid de marti Angela Merkel, cancelarul…

- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care initial a avut o abordare mult mai rezervata…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…