Coronavirus: Noua Zeelandă intenţionează să solicite achitarea costurilor de izolare obligatorie în hoteluri Guvernul neozeelandez intentioneaza sa perceapa de la unele persoane care intra in tara plata costurilor de izolare obligatorie de doua saptamani in hoteluri, a anuntat miercuri ministrul pentru locuinte Megan Woods, citata de dpa. Legislatia ce va permite guvernului sa-i taxeze pe neozeelandezii care se intorc pentru mai putin de 90 de zile sau cei care pleaca din tara dupa intrarea in vigoare a reglementarilor va ajunge in fata parlamentului la inceputul lunii august, a declarat Woods intr-un comunicat. Detinatorii de vize temporare vor trebui de asemenea plateasca, cu exceptia cazului ca au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

