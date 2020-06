O versiune animata a lui Mister Bean, popularul personaj creat de actorul britanic Rowan Atkinson, este prezent de luni intr-un video prin care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vrea sa constientizeze populatia sa fie in continuare vigilenta impotriva noului coronavirus, relateaza EFE.



In acest anunt de un minut si jumatate, care poate fi vazut pe canalul OMS de pe YouTube, Mister Bean ofera cetatenilor mai multe sfaturi care trebuie urmate inclusiv in actuala perioada de relaxare, ca de exemplu sa se spele cu grija pe maini si sa mentina o distanta fizica de cel putin un metru…