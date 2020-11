Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a anuntat, sambata seara, ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Clubul nu a precizat numeel fotbalistului, insa a mentionat ca restul lotului a avut rezultate negative la testele Covid-19. Citește și: Schimbare iminenta de trupe…

- „E clar ca in Romania acest al doilea val e cumva atipic fața de restul pentru ca nu am avut un val 1 care sa se incheie, o perioada de liniște sa vina valul 2. Ce este cert e ca e o curba ascendenta. Asta e clar. Și ca in situația in care nu sunt alte masuri restrictive sau lucruri care sa schimbe…

- Studiul, condus de dr. Claire Steves și prof. Tim Spector de la King's College din Londra, a analizat datele de la 4.182 de utilizatori de aplicații COVID Symptom Study, care și-au testat in mod constant starea de sanatate și fusesera testati pozitiv la infectia cu noul coronavirus. In general,…

- Casa regala britanica a detaliat vineri cheltuielile sale de anul trecut - de la calatorii ale printului Andrew si pana la renovarile din Palatul Buckingham - si a avertizat ca se asteapta la o perioada dificila in viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. In exercitiul…

- Pandemia a ingropat economia mondiala, iar perspectivele sunt sumbre. Frica de o creștere brusca a inflației din cauza crizei economice ii impinge pe bogații lumii sa faca investiții sigure, in timp ce pentru alții grija zilei de maine le transforma viața in chin. Bogații lumii, investiții pe repede-inainte…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, internat din cauza unei infectii pulmonare cauzate de Covid-19, „reactioneaza bine la tratamente”, a declarat duminica medicul sau, potrivit Mediafax. Medicul spune insa ca este un moment „delicat”, pentru ca Berlusconi este considerat o „persoana…

- Cand organizatorii au anunțat in iunie ca Saptamana Modei din New York, Londra, Milano și Paris revine in luna septembrie, toata lumea și-a pus aceeași intrebare: nu este prea devreme pentru a relua spectacolele fizice, in mijlocul unei pandemii? Daca unele dintre marile marci, precum Saint Laurent…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Spania de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 462.858, cel mai ridicat intre statele UE, scrie Agerpres. Rata noilor cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile este de asemenea in Spania cea mai ridicata in randul tarilor UE,…