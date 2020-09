Coronavirus la Vatican: Un cardinal care are acces la Suveranul Pontif, depistat pozitiv

Un membru important al administrației Vaticanului a fost diagnosticat cu coronavirus. Cardinalul Luis Tagle are 63 de ani și este seful Congregatiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, departamentul Vaticanului pentru activitate misionara, cunoscut si sub vechiul sau nume in latina Propaganda Fide. Cardinalul a fost testat joi, la sosirea in Manila, conform purtatorului de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, citat de dpa și de Agerpres. Acesta nu prezinta simptome si va ramane in izolare in Filipine. Toți contacții acestuia urmeaza sa fie testați. Luis Tagle are calitatea de membru de rang inalt…