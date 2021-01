Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Moderna va livra Italiei in saptamana care va incepe la 7 februarie cu 20% mai putine vaccinuri decat s-a angajat, a declarat vineri comisarul special italian pentru combaterea epidemiei de COVID-19, Domenico Arcuri, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat, marti, ca a primit informatii de la departamentul pentru sanatate din California ca mai multi oameni sunt tratati la un centru din San Diego pentru posibile reactii alergice la vaccinul sau pentru Covid-19 dintr-un anumit lot, potrivit Reuters.Comentariile…

- Moderna a anunțat, marți, ca a fost informata de catre departamentul pentru sanatate din California ca mai mulți oameni sunt tratați intr-un centru din San Diego pentru posibile reacții alergice la vaccinul sau anti-COVID-19 dintr-un anumit lot, conform Reuters . Compania americana a facut acest comentariu…

- Compania germana de biotehnologie CureVac a inscris luni primul participant la studiul clinic de faza 2b/3 pentru vaccinul sau anti-Covid, informeaza Reuters. Studiul, care este relevant pentru aprobarea vaccinului, va evalua siguranța și eficacitatea la adulți a serului. Se așteapta ca la teste sa…

- Moderna cere autorizarea de urgenta in SUA si Europa a vaccinului sau impotriva COVID-19, cu o eficienta de 94,1%. Serul previne 100% cazurile grave Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva COVID-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa. Cererea…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95% in prevenirea acestei maladii, in timp ce compania AstraZeneca a anuntat in aceasta saptamana…