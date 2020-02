Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a recomandat joi cetatenilor sai evitarea oricaror calatorii in strainatate, dupa ce in aceasta tara au fost confirmate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP.De asemenea, persoanele venite din Italia si care nu au cetatenie israeliana au interdictie de intrare…

- Isteria provocata de iminenta aparitie a coronavirusului a fost transformata, in Prahova, in motiv de razbunare. In utlimele zile au fost primite zeci de apeluri la numarul unic de urgenta in care oamenii isi parau vecinii recent intorsi din Italia. Multe dintre aceste apeluri au fost alarme false.…

- Barbatul din Gorj depistat cu coronavirus locuia cu alte 7 persoane in casa Foto: Arhiva RRA. Un prim caz de coronavirus a fost confirmat în România, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne tinuta în…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatații.…

- ​Israelul a decis sa interzica alergatorii straini la maratonul de la Tel Aviv, pentru a evita o eventuala propagare a coronavirusului în aceasta tara.3000 de sportivi straini ar fi trebuit sa participe la cursa programata vineri.Aproape 1000 de alergatori de origine asiatica îsi…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Anunț-ȘOC de la Ministerul Sanatații. Vezi prin ce vor trece toți romanii care vin in țara din strainatate. ESTE FARA PRECEDENT, iara teama cea mai mare este ca… In doar 24 de ore, Italia a

