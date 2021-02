La aproape doua luni de la instituirea unui al treilea lockdown legat de coronavirus in Irlanda, prim-ministrul Micheal Martin a declarat ca "are in vedere continuarea restrictiilor severe" pana la sfarsitul lui aprilie, in ciuda numarului de cazuri care au scazut deja dupa un varf atins in ianuarie, relateaza DPA. Martin a transmis avertismentul intr-un interviu joi seara pentru ziarul Irish Mirror, in care a spus ca extinderea lockdown-ului "ar merita". Mary Lou McDonald, lider al Sinn Fein, principalul partid de opozitie in Irlanda, a criticat comentariile lui Martin, calificandu-le drept "obraznice".…