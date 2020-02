Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat anunta, joi seara, ca se amana Congresul partidului, care ar fi urmat sa aiba loc sambata, motivul invocat pentru aceasta amanare fiind confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 in Romania.

- Medicii epidemiologi din Teleorman spun ca tatal copilului suspect de coronavirus a venit marțea din Lombardia, Italia, iar micuțul se simte rau de duminica, inainte de sosirea parintelui. In ultimele ore febra a ajuns la 39,4 grade, a fost consultat iar in prezent starea sa este stabila.Potrivit…

- In ziua in care numarul de cazuri noi de infecție din restul lumii l-a depașit pe cel din China, locul unde a izbucnit epidemia de coronaviroza, iar in Romania a fost confirmat primul caz de imbolnavire, SUA anunța ca a inceput testarea pe oameni a medicamentului pentru coronavirus, scrie CNN.Peste…

- Medicii au primit primele rezultate pentru gorjenii care au intrat in contact cu italianul bolnav de coronavirus, care a vizitat Romania weekend-ul trecut. Potrivit testelor facute la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala, cei 13 romani sunt sanatoși, rezultatele fiind negative.

- Bucureștenii au inceput sa-și faca provizii, in așteptarea epidemiei de coronavirus. In mai multe hipermarket-uri din București rafturile de conserve și obiecte de stricta necesitate au fost golite de cumparatori. Incet-incep, spaima de coronavirus ajunge și in Romania. Pentru prima oara dupa mulți…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…