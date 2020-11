Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 218.086 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.799 cazuri noi…

- Pana astazi, 2 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 250.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 177.361 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.016 cazuri noi…

- Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 113.112 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate…

- Aproape 1600 de cazuri de Covid-19 au fost depistate in Romania, in 24 de ore. In Timiș, de duminica pana luni au fost depistate 24 de cazuri noi de SARS-Cov2. Pana astazi au fost confirmate 137.491 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus in Romania, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.…

- Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 88.593 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 38.454 de pacienti au fost declarati vindecati si 11.175 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- Romania se apropie de 87.000 de cazuri de infectare cu COVID-19, dupa ce a inregistrat 952 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, pana in prezent, noul coronavirus a provocat decesul a 3.578 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 86.785 de cazuri de persoane infectate…