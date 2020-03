Coronavirus in Romania. A fost raportat un nou deces

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un barbat in varsta de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a inregistrat in data de 27.03.

- Grupul de Comunicare Strategica anunta oficial al 82-lea caz de coronavirus in Romania.Este vorba despre un tanar de 20 de ani, din București, venit din Marea Britanie in data de 12 martie 2020. Este internat in Institutul National de Boli Infectioase "Prof.dr. Matei Bals", din data de 13…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Informare de presa privind cazurile (16 si 17) confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-16) In urma depistarii unui pacient al Spitalului de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti ca fiind pozitiv la virusul COVID - 19 (coronavirus), facem urmatoarele precizari: Barbatul a fost internat in data…

- O ancheta epidemiologica se desfașoara la Spitalul de Urgența Dimitrie Gerota din București, care aparține Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost internat inițial cel de-al treilea caz de coronavirus din București, un barbat de 60 de ani, ofițer in rezerva.Testul pentru COVID-19 a fost efectuat…