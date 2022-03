Coronavirus în România, 24 martie. Ușoară scădere a numărului de cazuri noi Autoritațile au raportat miercuri 4.521 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 37.588 de teste rapide și PCR.La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Numarul cazurilor este in ușoara scadere fața de ziua de marți, cand s-au inregistrat peste 5.100 de cazuri. Cele 4.521 de noi cazuri au fost depistate dupa efectuarea a 37.588 de teste, dintre care 12.711 teste RT-PCR (7.380, in baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.331, la cerere) și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

