- Macedonia de Nord va impune starea de urgenta in incercarea de a frana epidemia galopanta a noului tip de coronavirus, a anuntat joi premierul Zoran Zaev, informeaza AFP potrivit Agerpres. Masura, care ii confera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si…

- Barcelona, in prezent una dintre cele mai bune echipe din Europa, se va confrunta cu Paris SG pe 28 decembrie in semifinalele Ligii Campionilor 2019/2020 la handbal masculin, in Final 4, la Koln, competitie amanata pentru sfarsitul anului din cauza pandemiei de Covid-19, scrie AFP.Cealalta…

- Autoritatile spaniole au anuntat, joi seara, cel mai mare numar de decese asociate Covid-19 din al doilea val al epidemiei, scrie news.ro . Cu 368 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul a ajuns la 38.486, potrivit TVE. Pentru acelasi interval de timp au fost raportate 21.908 cazuri de…

- Autoritațile din Polonia au decis ca salariile personalului medical care se afla in prima linie in lupta cu pandemia de coronaviurs sa fie dublate. Ministrul Sanatații Adam Niedzielski a anunțat ca toți cei care ingrijesc pacienți cu COVID-19 , inclusiv paramedici și diagnosticieni din laboratoarele…

- Interzicerea circulației dupa ora 18.00 in intreaga Italia, cu excepția celor plecați pentru munca, sanatate sau alte urgențe, aspecte dovedite cu auto-certificare - este noua masura pe care o discuta autoritațile italiene și care ar putea fi inclusa in noul decret ce urmeaza sa fie semnat de Conte.Citește…

- Autoritațile din provincia spaniola Catalonia au anunțat astazi o interdicție de 15 zile pentru intrarile și plecarile din provincie, transmite Reuters, citata de hotnews . Aceasta este cea mai recenta dintre masurile luate recent in diferite regiuni ale Spaniei pentru a incetini raspandirea coronavirusului.…

- Sute de medici si angajati din sistemul sanitar protesteaza in Spania fata de lipsa de strategie a autoritatilor in conditiile actualei pandemii. Cel mai sonor protest a fost la Barcelona, unde medicii rezidenti si-au dat hainele jos ca sa arate ca au ajuns la capatul rabdarii, transmite Mediafax. Medicii…

- In Spania, numarul deceselor a urcat joi cu 140, la un total de 33.553, in timp ce in Franta numarul decedatilor a crescut cu 88, la 33.125 de persoane, fata de 104 miercuri. Numarul total de cazuri de Covid-19 din Franta a ajuns la 809.684. Presedintele francez Emmanuel Macron a ordonat miercuri introducerea…