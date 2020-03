Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit Arcgis, citeaza hotnews.ro.Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari.

- Primele doze de vaccin impotriva noului tip de coronavirus urmeaza sa fie testate pe oameni, in cadrul unor studii clinice facute in China. Potrivit cercetatorilor, tratamentele pentru combaterea bolii Covid-19 sunt in lucru.

- Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scazut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale sa ia decizii dure, relateaza Wall Street Journal.Izolarea Chinei, pe fondul…

- Cel puțin 213 morți și peste 10 mii de imbolnaviri. Este bilanțul, din acest moment, al epidemiei virale din China. Toate decesele s-au inregistrat acolo. Dar cazuri noi apar in intreaga lume.

- China ia masuri disperate pentru a combate raspandirea coronavirusului in alte zone de pe glob si izoleaza 56 de milioane de oameni de restul lumii prin largirea cordonului sanitar, relateaza AFP, citata de Agerpres. Cinci orase din provincia Hubei (centru) au fost adaugate celor 13 care erau deja…

- Potrivit ultimelor bilanțuri transmise de corespondenții presei straine in China, vineri la pranz, existau 26 de morți și cel puțin 830 de persoane (circa peste 1.000) deja contaminate cu ucigașul coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, motiv pentru care China a anunțat construirea rapida a unui…