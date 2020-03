Coronavirus în lume: Bilanțul a ajuns la 120.000 de cazuri și 4.300 de decese. Ultimele cifre din Italia și China Numarul de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la circa 120.000, fiind consemnate aproape 4.300 de decese, potrivit platformei Arcgis. Aproximativ 66.000 de pacienți bolnavi de Covid 19 s-au vindecat pâna acum.



Cea mai grava situație pare sa fie la acest moment în Italia, unde bilanțul deceselor a crescut la ultima raportare cu 36%, pâna la 631, în timp ce numarul de cazuri a urcat cu 11%, pâna la 10.149.



De asemenea, numarul celor vindecați complet a crescut de la 724 la 1.004. La terapie intensiva sunt internați 877 de oameni, fața de 733 cu o…

Sursa articol: hotnews.ro

