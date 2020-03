Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe formatiuni politice din Belgia au ajuns la un acord pentru suspendarea constituirii unui nou guvern si acordarea pentru actuala sefa a guvernului Sophie Wilmes a unor "puteri speciale" pana la sfarsitul verii, puteri consacrate exclusiv luptei impotriva coronavirusului, in special cu masuri…

- Este pentru a treia zi consecutiv cand cazurile importate depasesc numarul contaminarilor interne.China numara pana in prezent 123 de cazuri de contaminare provenite din strainatate, bilantul total al persoanelor infectate fiind de 81.048, potrivit arcgis.com . In ceea ce privește bilanțul deceselor…

- CFR anunta suspendarea temporara a unor trenuri, mai ales a celor care asigurau deplasarea elevilor catre centrele scolare si precizeaza ca ia in calcul suspendarea unor trenuri pentru navetisti, avand in vedere reducerea activitatii unor angajatori. ”CFR Calatori va suspenda temporar, in perioada 16-20…

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitatilor avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si a vietii angajatilor si a altor persoane implicate in procesul de munca.In vederea prevenirii accidentelor…

- Școlile raman deschise, iar oamenii vor merge in continuare la serviciu și vor folosi transportul in comun, in Belgia, dar vor fi anulate evenimentele organizate in spații inchise, la care participa peste 1.000 de persoane, noteaza publicația The Brussels Times. Belgia este in „Faza 2 imbunatațita”…

- ALDE anunta, inaintea consultarilorcu premierul Ludovic Orban pe tema datei alegerilor locale, ca prrioritatea PNL nu trebuie sa fie data alegerilor locale, ci investirea unui Guvern care sa aiba puteri depline pentru adoptarea masurilor complementare celor de limitare a raspandirii COVID -19.

- In cazul in care nu știați, exista anumite femei nascute pentru a face cunoscuta voia lui Dumnezeu. Mai mult decat atat, ele au puteri speciale! VARSATOR Femeia Varsator este cea care daca iși impune anumite lucruri, le va indeplini mai mult ca sigur. Faptul ca este mereu cu un pas inaintea tuturor,…

- Ana Maria Popescu (35 de ani) a reușit in aceasta saptamana sa urce din nou pe primul loc in ierarhia mondiala la spada, iar biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo e aproape Ambiția Anei a devenit deja un brand. Ea este cea care a impins-o spre limite și cea care a determinat-o sa se intoarca…