- Masurile de izolare sociala introduse in Belgia la mijlocul lunii martie pentru limitarea transmiterii noului coronavirus sunt prelungite pana pe 3 mai inclusiv, a anuntat miercuri prim-ministrul Sophie Wilmes, informeaza AFP. Guvernul a decis, totodata, ca niciun 'eveniment de masa' nu va putea…

- Irlanda a decis extinderea pana la 5 mai a perioadei de izolare decretate pentru a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, care a ucis 263 de persoane si a infectat peste 6.000 in aceasta tara, a anuntat vineri premierul Leo Varadkar, citat de AFP. "Ceea ce facem este dificil, dar trebuie…

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat vineri ca va propune saptamana viitoare extinderea masurilor nationale de izolare pentru a limita circulatia noului coronavirus pana la 1 mai, in contextul in care numarul de cazuri de infectie cu coronavirus raportate de Portugalia a depasit…

- Masura izolarii sociale a fost introdusa pentru a opri raspandirea epidemiei de coronavirus și presupune ca oamenii sa ramane in locuințe și sa nu aiba contact decat cu cei care locuiesc alaturi de ei. Anthony Williams, in varsta de 69 de ani, a aparut in instanța fiind acuzat ca și-a ucis…

- Masurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de italieni de aproape trei saptamani vor fi ''prelungite cel putin pana la Paste'', a anuntat luni seara ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. ''In cursul reuniunii Comitetului stiintific si tehnic din…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Elvetia si-a inasprit masurile impotriva noului coronavirus, interzicand adunarile de peste cinci persoane, insa a indepartat orice izolare, o masura adoptata de catre alte tari din Europa, denuntand un ”show politic”, relateaza AFP.

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a avertizat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse. Reprezentanta ONU…