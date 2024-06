SUV căutat de autoritățile din Germania, indisponibilizat în Giurgiu Polițiștii de frontiera romani și bulgari din Giurgiu-Ruse au descoperit și indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor, un autoturism tip SUV. Valoarea autoturismului, de aproximativ 250.000 lei, era aflat in atenția autoritaților din Germania. Azi noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat la control un cetațean bulgar, de 61 ani, aflat la volanul unui autoutilitare. El transporta pe platforma un autoturism de tip SUV. Cu ocazia efectuarii verificarilor in bazele de date, s-a constatat faptul ca autoturismul transportat pe platforma, marca Porsche, model Cayenne.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Irlanda. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Miercuri, 12 iunie a.c., in jurul orei 18.00,…

- Politistii de frontiera romani și bulgari din Giurgiu-Ruse au descoperit Peste 90.000 țigarete descoperite in plafonul unui microbuz. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Rus e, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, un cetațean moldovean, de 52 de ani, aflat la volanul unui microbuz…

- Un autoturism de lux cautat de autoritațile din Germania a fost descoperit, ieri, de politistii de frontiera din Borș I. Un cetațean din R. Moldova a incercat sa intre in tara cu un autoturism cautat de autoritatile din Germania, estimat la aproximativ 100.000 de euro. Barbatul de 33 de ani conducea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche un autoturism, cautat de catre autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman. In ziua de 08.05.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii din Ilfov au prins un barbat cautat de autoritatile din Germania pentru furturi si infractiuni la regimul drogurilor. Politistii din Chitila au legitimat, joi, un barbat, in varsta de 38 de ani. In timp ce erau facute verificari prin aplicatia e-DAC, el a incercat sa fuga, insa a fost imobilizat…

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism de lux, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia. Acesta a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. La Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un cetatean bulgar de 53 de ani, judecat pentru trafic de droguri de risc. La sfarsitul lunii august 2023, in camionul condus de cetateanul bulgar, politistii de frontiera din Bechet au descoperit peste un milion de comprimate ce contin…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Spania. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Ieri, 24 martie a.c., in jurul orei 00.10,…