Poliția oferă noi amănunte în cazul bărbatului care și-a pus capăt vieții la Câmpia Turzii! O veste șocanta a cazut miercuri peste comunitatea din Campia Turzii. S-a inregistrat un caz de suicid pe strada Aurel Vlaicu. Un barbat a ales sa-și puna capat zilelor prin spanzurare. TurdaNews a contactat reprezentanții IPJ Cluj care au oferit noi amanunte in acest caz: „La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 16.25, Politia Municipiul Campia Turzii a fost sesizata despre faptul ca un barbat de 36 de ani a fost gasit decedat in anexa unui imobil, din municipiu. Din primele cercetari efectuate, s-a constatat faptul ca barbatul ar fi decedat prin spanzurare, pe corpul acestuia nefiind evidențiate… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

