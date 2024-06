Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera romani și bulgari din Giurgiu-Ruse au descoperit și indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor, un autoturism tip SUV. Valoarea autoturismului, de aproximativ 250.000 lei, era aflat in atenția autoritaților din Germania. Azi noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- 19 sirieni, au incercat sa intre in mod fraudulos din Bulgaria, traversand Dunarea cu o ambarcatiune pe raza județului Dolj. Polițiștii de frontiera din Piscu Vechi au oprit pentru control, in zona km fluvial 77, un autoturism in care se aflau doi cetațeni romani, care nu iși justificau prezența in…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Bulgaria in Romania, ascunsi in remorca unui autocamion.Potrivit unui comunicat pus la dispozitie de Garda de Coasta, in…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 23 de cetateni din Siria și Iran, ascunși intr-un camion, printre ambalaje. Aceștia incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Azi dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, intr o autoutilitara, ascunsi intr un loc special amenajat, sase cetateni straini care intentionau sa intre ilegal in Romania.In data 27.04.2024, politistii de frontiera din Punctului de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din Arad și Timiș au prins in flagrant doi barbați care transportau cu doua autoturisme 19 cetațeni straini, care intenționau astfel sa iasa ilegal din țara. Potrivit Poliției de frontiera, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timiș au supravegheat…

- Politistii din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi Postul de Politie Transporturi Navale Harsova au desfasurat o actiune hotarata in baza Planului de Masuri Siguranta si Securitatea pe apa 2024.Aceasta operatiune cruciala s a desfasurat pe fluviul Dunarea, intre orasul Harsova si satul Ghinaresti,…