- Jurnaliștii de la Bild au insistat dupa Romania - Ucraina (3-0) asupra faptului ca reporterii romani i-au aplaudat pe jucatori la zona mixta și pe selecționerul Edi Iordanescu la conferința de presa. Odata cu spectaculoasa victorie in fața Ucrainei, 3-0, reprezentativa Romaniei a captat atenția jurnaliștilor…

- Dennis Man (25 de ani) a avut o prestație de mare clasa in Romania - Ucraina 3-0, in primul meci al echipei naționale de la Euro 2024. Aflat pe radarul mai multor cluburi de top dupa un sezon de excepție in tricoul Parmei, autorul a doua pase de gol a fost ținta scouterilor din tribunele Allianz Arena…

- Romania a obținut cea de-a doua victorie din istorie la un Campionat European. „Tricolorii” au defilat la Munchen cu Ucraina, scor 3-0, iar presa internaționala nu a ramas indiferenta la succesul istoric obținut de baieții lui Edi Iordanescu. Maniera de joc a luat prin surprindere presa din strainatate,…

- Edward Iordanescu, 46 de ani, a marturisit ca s-a simțit copleșit de „victoria pe pamant romanesc” repurtata la Munchen, 3-0 cu Ucraina, și a dezvaluit ca a avut propria sa galerie in Germania. A dat detalii despre ceea ce va urma de marți. Romania a invins Ucraina, scor 3-0, la Munchen, dupa care,…

- In ziua in care aniverseaza 46 de ani, Edi Iordanescu lucreaza. Se afla la Munchen și pregatește debutul Romaniei la EURO 2024, contra Ucrainei # Azi a prefațat la conferința de presa meciul din grupa E, vorbind despre importanța meciului și obiectivul impus. Romania – Ucraina se joaca luni, de la 16:00.…

- Cu doar o zi inainte de Romania - Ucraina, meciul de debut al naționalei la Euro 2024, Marca a alcatuit un top al celor mai de perspectiva tineri de la turneul final. In dreptul Romaniei se afla Radu Dragușin, cel mai valoros jucator din lotul lui Edi Iordanescu. Jurnaliștii spanioli il considera pe…

- Presa belgiana a facut o scurta descriere a celor 3 adversare pe care „dracii roșii” le vor intalni la Campionatul European din Germania. Jurnaliștii de la RTBF se tem cel mai puțin de slovaci, chiar daca aceștia sunt neinvinși in ultimele 3 amicale, in care au infruntat Țara Galilor (4-0), San Marino…

- Romania a remizat cu Liechtenstein, scor 0-0, in ultimul amical inainte de EURO 2024. Presa din Ucraina a stat cu ochii pe „tricolori”, inainte de debutul la turneul final din Germania. Romania va juca impotriva Ucrainei pe 17 iunie, in primul meci de la EURO pentru naționala lui Edi Iordanescu. Cu…