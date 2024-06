Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat un nou fond de investiții pentru imbunatațirea industriei sale de semiconductori, conform unor documente oficiale citate de Reuters. Ministerul de finanțe al Chinei și 6 banci mari vor investi in acest fond, care atinge valoarea de 47 de miliarde de dolari, totul pentru realizarea echipamentelor…

- Criticii Shein si Temu din Statele Unite s-au plans deja ca aceste companii folosesc o scutire de taxe de import acolo pentru a-si devansa rivalii si pentru a evita inspectiile vamale ale produselor lor. Practica ajuta cele doua companii sa ofere cumparatorilor din intreaga lume rochii pentru doar 8…

- Blocul National Sindical informeaza ca, in urma protestului organizat astazi, 13 mai 2024, o delegatie a BNS, condusa de presedintele confederatiei, Dumitru Costin si formata din Florica Vasilescu, presedinte Federatia IndustriAll, Maria Manea, presedinte Federatia Sindicatelor Ford si Grigore Mare,…

- Primarii pot continua proiectele incepute pe bani europeni pentru care a expirat termenul dat de #ComisiaEuropeana. Ministerul de Finanțe ajuta autoritațile locale printr-o masura care le permite sa imprumute fondurile necesare terminarii acestor lucrari intarziate. Din datele ministrului Marcel Boloș,…

- Datoria publica a trecut de 50% din PIB- Nu borna de 50% genereaza consecințe, ci datoria publica ridicataDatoria publica a Romaniei a ajuns la 802 miliarde lei in ianuarie 2024, arata cele mai recente date publicate de Ministerul de Finante. Numai in luna ianuarie a acestui an Guvernul a adaugat…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) este cea mai mare instituție financiara nebancara din Romania. Deținut de statul roman, prin Ministerul de Finanțe, fondul gestioneaza in prezent un buget de peste 12 miliarde de lei, cu scopul facilitarii accesului…

- Datoria publica Romaniei a ajuns la 802 mld. lei in ianuarie 2024, cele mai recente date publicate de Ministerul de Finante. Numai in luna ianuarie a acestui an guvernul Marcel Ciolacu a adaugat 18 mld. lei la datoria guvernamentala a Romaniei. In aceste conditii, datoria publica a sarit de pragul de…

- Marti, Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului Rusiei, a aprobat propunerea ca Ministerul de Finante sa acopere 50% din dobanda acumulata la credite in perioada suspendarii platilor, transmite Reuters.Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile…