- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a vorbit luni despre experienta prin care a trecut cat timp a fost bolnav de COVID-19, povestind ca a fost 'groaznic ca naiba' si ca virusul l-a secatuit de energie, i-a redus vointa si l-a facut sa-si piarda temporar simturile gustului si mirosului, transmite…

- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie…

- Țara care cazeaza muncitorii straini pe apa, pentru a limita raspandirea COVID-19 Autoritatile din Singapore se pregatesc sa gazduiasca cateva sute de muncitori straini pe nave de cazare offshore, utilizate in mod obisnuit de personalul din industria maritime. Aceasta este soluția autorităților…

- Premierul britanic Boris Johnson este in stare stabila la terapie intensiva, a primit oxigen si nu are pneumonie, a anuntat marti Downing Street, relateaza DPA. ''Prim-ministrul a fost stabil peste noapte si se mentine intr-o stare buna'', a declarat un purtator de cuvant al biroului…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…