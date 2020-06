Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 145 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 196 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 8.239 de persoane. Alte 54.974 de persoane…

- Formatia britanica The Rolling Stones le-a oferit joi fanilor motiv de satisfactie prin lansarea unei melodii noi, intitulata "Living in a Ghost Town", inregistrata partial in izolare, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Melodia este insotita de un videoclip in care…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost testat negativ la noul coronavirus inainte de a fi externat duminica din spitalul unde fost internat timp de o saptamana pentru a fi tratat de COVID-19, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, conform agentiei Press Association, preluata de dpa.Testarea…

- Potrivit Grupului de Comunicare strategica, situația cazurilor confirmate de imbolnaviri cu coronavirus și decese din cauza COVID-19 in randul romanilor din Diapsora este, pana azi, urmatoarea: Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- O femeie din Marea Britanie a fost infectata cu noul tip de coronavirus, dupa ce a servit clienții fara sa poarte echipament de protecție. Acum ea se afla in coma și se zbate pentru a ramane in viața.

- Mai multe capre salbatice au invadat strazile pustii din Llandudno, un oras turistic aflat intr-o regiune de coasta a Tarii Galilor, dupa decretarea starii de urgenta la nivel national in Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti PA. Unul dintre rezidenti, Andrew Stuart, a…

- O companie irlandeza a inventat un kit de testare pentru noul coronavirus care da rezultatele in 15 minute. Numit "Assay Genie" si inventat de Colm Ryan si Sean Mac Fhearraigh, kit-ul foloseste tehnologia testelor de sarcina pentru a da rezultate rapide. Conform Irish Post, pentru…

- Papa Francisc s-a aventurat, duminica, pe jos, pe strazile pustii ale Romei, pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public, informeaza Reuters.Papa…