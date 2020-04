Coronavirus: Germania va plăti îngrijirile pacienţilor europeni aflaţi pe teritoriul său Germania va plati costurile pentru ingrijirea pacientilor europeni bolnavi de Covid-19 si care necesita asistenta respiratorie in spitalele sale, a anuntat luni guvernul german, relateaza AFP.



Costurile pentru ingrijirea acestor pacienti ar trebui sa ajunga la aproape 20 de milioane de euro, a precizat ministrul Sanatatii, Jens Spahn, inainte de a participa la o reuniune a Consiliului de Ministri cu privire la criza provocata de noul coronavirus.



''Germania va plati costurile pentru ingrijirea pacientilor'' europeni de pe teritoriul sau, ''deoarece… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

