Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Armate americane din Japonia au extins miercuri starea de urgenta sanitara publica la toate bazele lor de pe intreg teritoriul nipon, unde se inregistreaza o crestere constanta a contaminarilor cu noul tip de coronavirus, iar guvernul a declarat stare de urgenta pentru majoritatea zonelor…

- Premierul Shinzo Abe a declarat intrarea in stare de urgența a Japoniei pentru a impiedica raspandirea COVID-19. Masura va fi valabila pana pe 6 mai și va fi aplicata in capitala Tokyo și in șase prefecturi, potrivit CNN . Starea de urgența din Japonia va afecta 44% din populație. ”Cel mai important…

- Premierul nipon Shinzo Abe este presat sa declare stare de urgenta in Japonia pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, dupa ce numarul persoanelor contaminate a crescut la Tokyo si...

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa. Guvernul nipon ia in considerare sa instituie starea de urgenta pe o durata de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat miercuri o lege prin care acorda guvernului puterea de a institui starea de urgenta, in efortul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus in tara, potrivit Reuters si RIA Novosti.

- Guvernul mexican a instituit starea de urgenta sanitara si masuri mai stricte in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dupa ce numarul contaminarilor a depasit pragul de 1.000, iar numarul deceselor a accelerat, relateaza Reuters.

- Guvernul mexican a instituit starea de urgenta sanitara si masuri mai stricte in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dupa ce numarul contaminarilor a depasit pragul de 1.000, iar numarul deceselor a accelerat, relateaza Reuters potrivit news.roAutoritatile sanitare au anuntat luni…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, patru persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…