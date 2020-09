Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de jazz de la Ierusalim s-a deschis marti sub indrumarea celebrului trompetist Avishai Cohen, sute de spectatori asistand la eveniment cu respectarea masurilor stricte impuse in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza agentia AFP. De la crearea festivalului, cu sase ani in urma, numerosi…

- Bucureștiul a inregistrat sambata 352 de noi cazuri de coronavirus, un record absolut, cu peste 150 mai multe decat precedentul record, care a fost de 197 de cazuri, tot in aceasta saptamana. Ioana Stancel, expert in sanatate publica, susține ca aceasta creștere se datoreaza reintoarcerii bucureștenilor…

- O fabrica de prelucrare mecanica prin aschiere din municipiul Sibiu si-a oprit activitatea, dupa ce cinci angajati au fost infectati cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri, Institutia Prefectului. Directia de Sanatate Publica Sibiu a demarat anchete epidemiologice, iar unitatea a adoptat masura opririi…

- Asistenta a fost confirmata pozitiv in urma testelor efectuate in focarul de la sectia Chirurgie, dupa ce 12 persoane din randul personalului au fost testate pozitiv. Aceasta a fost internata la Slatina, pe 25 iulie, alaturi de mai multe colege. Cu toate ca evolutia parea una pozitiva, in ultimele…

- Prim-ministrul Kosovo, Avdullah Hoti, a anuntat duminica seara ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus si va fi intra in autocarantina in urmatoarele doua saptamani, informeaza luni France Presse potrivit Agerpres. "Am facut astazi testul pentru COVID-19 si am fost gasit pozitiv", a scris Hoti,…

- O fetița care frecventa creșa din cartierul albaiulian Ampoi 2 a fost confirmata cu coronavirus, iar vineri, una dintre ingrijitoarele unitații de invațamant a primit și ea un rezultat pozitiv. Potrivit surselor alba24.ro, fetița a luat virusul de la tatal sau și, in consecința, au fost testați ceilalți…

- Focar de COVID-19 la o fabrica din Prahova, unde 16 persoane au fost confirmate, vineri, cu coronavirus. Firma a fost inchisa 14 zile pentru dezinfecție, potrvit Observatorul Prahovean.Un nou focar de infectie cu noul coronavirus a fost depistat la o fabrica din județul Prahova, aici au fost testate…

- Primaria Capitalei a anunțat, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), cate persoane infectate cu COVID-19 au fost internate de la debutul pandemiei in spitalele pe care le administreaza. Astfel, un numar total de 2.288 de oameni depistați cu noul Coronavirus au ajuns…