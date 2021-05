Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana recomanda ca cetațenilor straini vaccinați complet impotriva coronavirusului și celor care provin din țari unde situația epidemiologica este una buna, sa li se permita sa calatoreasca pe teritoriul Uniunii Europene fara restricții suplimentare, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Expertii insarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile in domeniul respectiv pot fi aprobate, arata un document consultat sambata de agentia Reuters. Comisia Europeana incearca…

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

- Uniunea Europeana trebuie sa permita respectarea contractelor privind vaccinurile impotriva COVID-19, a declarat luni ministrul britanic pentru asistenta sociala, Helen Whately, adaugand ca vor avea loc discutii "serioase" cu blocul comunitar pentru a garanta ca nu vor fi blocate exporturile, relateaza…

- Germania intentioneaza sa cheltuie aproape noua miliarde de euro in acest an pentru a cumpara 635,1 milioane vaccinuri COVID-19. Achiziția se va face atat in cadrul schemei comune de achizitii care a fost pusa la punct in Uniunea Europeana cat si in cadrul unor contracte nationale, potrivit unui document…