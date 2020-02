Ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a anuntat ca starea de sanatate a celor cinci britanici este destul de grava.

"Cazul initial ne-a fost adus in atentie noaptea trecuta. Este vorba de un britanic care s-a aflat in Singapore in perioada 20-23 ianuarie si a venit in Franta la 24 ianuarie pentru patru zile", a explicat Buzyn, potrivit news.ro.

Pe teritoriul Frantei s-au semnalat pana acum 11 cazuri de persoane infectate cu coronavirus.