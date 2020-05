Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global, transmite Reuters.In cursul briefingului de presa…

- Politia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista „dovezi suficiente” privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters,…

- China a incercat sa blocheze publicarea unui raport UE conform caruia Beijingul ar raspandi dezinformari despre epidemia de coronavirus, dupa cum arata patru surse si corespondenta diplomatica vazuta de agențiile de presa internaționale. Raportul a fost dat publicitatii pana la urma, desi chiar inainte…

