Coronavirus - Celebra Royal Albert Hall din Londra şi-a închis porţile publicului Celebra Royal Albert Hall din Londra, una dintre cele mai renumite sali de concerte din lume, a anuntat marti ca isi inchide portile dupa ultimele recomandari ale guvernului britanic menite sa evite raspandirea COVID-19, relateaza EFE. "Ca urmare a pandemiei de COVID-19 si urmand recomandarea guvernului, am decis, cu regret, sa inchidem Royal Albert Hall publicului de marti la pranz pana la anuntarea de noi decizii. Securitatea si protectia artistilor, a publicului si a personalului nostru este pana la urma tot ceea ce conteaza", se arata inr-un comunicat al centrului. Pentru a evita raspandirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Bolsoi, "templul" baletului rus, si-a inchis luni portile publicului pana la 10 aprilie pentru a combate raspandirea pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. Nu vor avea loc nici spectacole, nici concerte in niciuna din salile teatrului pana la 10 aprilie, potrivit unui comunicat la teatrului…

- Noul tip de coronavirus continua sa faca ravagii in toate colțurile lumii, iar veștile de la experți nu sunt deloc bune, intrucat nu exista nicio dovada ca acesta va inceta sa se raspandeasca atunci cand vremea se va incalzi.

- Pandemia de coronavirus care a afectat lumea, in special China și Italia, are implicații și in producția de mașini a celor de la Ferrari. Compania Ferrari a anunțat ca va inchide temporar fabricile de la Maranello și Modena. „Decizia este pentru binele angajaților. Am luat aceasta hotarare din respect…

- Mii de politisti se afla sambata in centrul Parisului, unde manifestantii antiguvernamentali au sfidat interdictia impusa de autoritati legat de raspandirea COVID-19 si s-au adunat in numar mare, relateaza Reuters.

- Pentru a preveni infectia cu coronavirus, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale vine cu urmatoarele recomandari:Persoanele care nu prezinta simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri in focare de COVID-19, sau care au avut

- Gigantul media Facebook a inchis cele trei birouri ale sale de la Londra de vineri dupa-amiaza pana luni, dupa ce un angajat venit din Singapore a fost testat iar rezultatul a fost pozitiv pentru coronavirus, noteaza Variety."Un angajat care lucreaza la biroul nostru din Singapore si care…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) recomanda companiilor sa introduca prevederi specifice in regulamentele interne in contextul actualei epidemii de coronavirus, aratand ca firmele trebuie notificate de toti angajatii care au calatorit in zone de risc in cel mult 24 de ore de la data…

- Senatorul Iliescu Catalin Lucian (PMP) a cerut vineri Guvernului sa inchida toate scolile din Romania pe o perioada de 14 zile, ca masura de precautie in contextul virusului COVID-19. Armenia, stat care a inregistrat un singur caz de Coronavirus sau Bulgaria, țara care nu s-a confruntat cu aceasta…