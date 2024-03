Cel mai mare parc construit de la zero in ultimele trei decenii in regiunea București-Ilfov zace inchis la aproape patru ani de la inceperea lucrarilor. Inițial, aici era un teren plin de gunoaie care, cu ajutorul fondurilor europene, a fost transformat in spațiu verde. Primaria Magurele ridica din umeri și da vina pe pandemia de Covid. Funcționarii instituției recunosc insa ca nu au reușit sa traga la timp utilitațile așa ca lucrarile au fost oprite. Nici astazi, dupa patru ani, lucrarea nu este recepționata. Intre timp, o parte din mobilier și terenurile de sport s-au degradat și trebuie reparate…