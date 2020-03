Stiri pe aceeasi tema

- Situație revoltatoare intr-un centru de carantina situat intr-o localitate din Arad, unde zeci de oameni s-au incuiat in centru. Potrivit aradon.ro, pompierii au fost chemați sa intervina pentru a sparge ușa.

- Trei comisari ai Garzii Naționale de Mediu au fost condamnați la inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei dupa ce au falsificat note de constatare și, in baza acestora, au aplicat amenzi unor proprietari de instalatii de debitat lemnul din Muntii Apuseni. Activitatea acestora s-a desfașurat in martie…

- "Am luat decizia clara: daca un cetațean roman refuza sa declare de unde a plecat și refuza sa prezinte documentele de identificare, ii bagam direct in carantina", a spus premierul Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. Intrebat despre…

- Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul Arad miercuri: "In baza 354, alin. 1 Cod penal condamna pe inculpatul ... la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de transmitere a sindromului imunodeficitar dobandit. (...) Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare", se arata in sentinta pe…

- Gruparea infractionala formata din mai multe persoane din judetele Alba si Cluj, acuzata de trafic de droguri si destructurata de DIICOT acum șase ani, a primit condamnari definitive la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Sentința a fost data in 12 februarie. Gruparea de traficanți de droguri…

- La Galati, centrul de caratina pentru eventualele persoane care intra in contact cu cei infectati cu coronavirus a fost amenajat intr-un liceu din oras, potrivit news.ro.Spatiul identificat ca fiind potrivit pentru a-i caza pe cei care la un moment dat ar putea intra in contact cu persoane…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,