- Austria a anuntat marti ca va intensifica controalele la granita cu scopul de a descuraja turistii straini de a mai veni in statiunile sale de schi, ramase deschise in pofida carantinei, dar destinate localnicilor, scrie agerpres . „Vor fi intensificate controalele” la frontiera si in statiuni, a declarat…

- Austria va oferi saptamanal elevilor teste anti-COVID-19 usor de utilizat, odata cu redeschiderea scolilor, a anuntat sambata ministrul educatiei din aceasta tara, Heinz Fassmann, potrivit Reuters."Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire…

- Romanii care au venit in tara de sarbatori au format cozi la granita, in punctul de trecere Nadlac II. Politistii de Frontiera au raportat ambuteiaje pe sensul de iesire din Romania si solicita soferilor sa foloseasca si alte puncte de trecere a granitei.

- Vaccinurile anti-coronavirus dezvoltate pana in prezent ar fi eficiente și in cazul noii tulpini de Covid-19. Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a dat asigurari ca vaccinul anti-coronavirus este eficient și in noua tulpina de Covid-19 care a fost descoperita in Marea Britanie. „Conform a tot…

- Un numar tot mai mare de romanii par sa se indrepte masiv spre țara, in aceste zile, pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Fenomenul a luat amploare dupa anunțul recent al Comitetului pentru Situații de Urgența, care a scos de pe lista galbena, țari cu numeroase comunitați de romani,…

- Federatia de fotbal din Coreea de Sud a anuntat, joi, ca un jucator din echipa nationala si un membru al staff-ului au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Cei doi au fost testati pozitiv dupa ce echipa a jucat, marti, un meci amical cu reprezentativa…

- Testele au aratat ca sistemul imunitar al pacientilor depistați pozitiv prezinta modificari. E ca o amprenta care ramane in sangele acestor persoane, spun cercetarii. Iar imunitatea dezvoltata in fața acestei boli este diferita in funcție de simptomele resimțite. Un grup de cercetatori din Austria au…

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…