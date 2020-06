Autoritațile au raportat noi pierderi de vieți in cazul unor persoane confirmate cu noul coronavirus in Romania. Din datele facute publice de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), joi seara, rezulta ca bilanțul total al deceselor in cazul pacienților diagnosticați cu infecție cu COVID-19 la nivel național a crescut la 1305. Cele șase victime – doua […]