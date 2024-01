Cornulețe cu vișine, un desert românesc autentic, extrem de delicios. Se topesc în gură! Cornulețe cu vișine - IngredientePentru aluat:- 250 g unt rece, taiat cubulețe- 500 g faina- 100 g zahar pudra- 2 oua- o lingurița extract de vanilie- un praf de sarePentru umplutura:- 400 g vișine, fara samburi- 100 g zahar- o lingurița de faina- coaja rasa de la o lamaiePentru decor:- zahar pudra pentru presaratCornulețe cu vișine - Metoda de prepararePregatirea aluatului: Intr-un bol mare, amestecați faina și sarea. Adaugați cuburile reci de unt și frecați-le ușor in faina pana obțineți un amestec nisipos. Adaugați zaharul pudra și amestecați. Adaugați ouale și extractul de vanilie. Amestecați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cornulețe cu vișine - IngredientePentru aluat:- 250 g unt rece, taiat cubulețe- 500 g faina- 100 g zahar pudra- 2 oua- o lingurița extract de vanilie- un praf de sarePentru umplutura:- 400 g vișine, fara samburi- 100 g zahar- o lingurița de faina- coaja rasa de la o lamaiePentru decor:- zahar pudra…

- In exact un minut, sub atenta privire a oamenilor din restaurant, bucatarul a asamblat toate ingredientele clasice ale Tiramisu-ului: pișcoturi, cafea și crema de mascarpone. Procesul a fost atat de captivant incat oamenii din restaurant priveau uimiți cum prajitura delicioasa prindea viața sub ochii…

- Cu o abilitate remarcabila bucatarul iși desfașoara magia in timp real, in fața clienților din restaurant. Sub atenta privire a celor prezenți, acesta a reușit sa asambleze toate ingredientele clasice ale Tiramisu-ului: pișcoturi savuroase, cafea aromata și o crema delicioasa de mascarpone intr-un minut.Totul…

- Iata cateva opțiuni creative pentru a inlocui ouale in rețetele de chiftele din carne tocata:Paine inmuiata in lapteAceasta este o metoda des folosita, pentru a lega carnea și a pastra chiftelele umede.Inmuiați cateva felii de paine (preferabil paine alba sau paine veche) in lapte sau apa, timp de aproximativ…

- Pentru a prepara deliciuoase clatite, aveți nevoie de:- 300 g piure de spanac - 130 g faina din grau integral sau hrișca- 200-250 ml lapte- un ou (opțional)- 1/2 lingurița sare- ulei (pentru prajit)- 250 g branza de vaci moale sau crema de branza- un varf de cuțit de sare- 150 g felii de somon afumat Pregatirea…

- O rețeta speciala de clatite de post, diferita de cea clasica foarte cunoscuta, care nu se rup și sunt delicioase alaturi de o cana cu ceai sau lapte cald, pentu cine nu ține post. Clatite de post cu griș, moi și pufoase - Ingrediente 500 ml de lapte vegetal sau apa minerala3 linguri de zahar140 gr…

- O rețeta speciala de clatite de post, diferita de cea clasica foarte cunoscuta, care nu se rup și sunt delicioase alaturi de o cana cu ceai sau lapte cald, pentu cine nu ține post. Clatite de post cu griș, moi și pufoase - Ingrediente 500 ml de lapte vegetal sau apa minerala3 linguri de zahar140 gr…

- Flammkuchen, cunoscut și sub numele de "Tarte flambee" in Alsacia sau "Flammekueche" in dialectul local, este o creație culinara delicioasa cu origini in bucataria tradiționala a regiunii Alsacia din estul Franței. Aceasta mancare unica s-a dezvoltat de-a lungul anilor intr-un deliciu popular, care…