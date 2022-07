Cornu – „fabrica” de viitori campioni Boxerii cadeți de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești au avut companie selecta in pregatirea de vara. Aceștia au efectuat un stagiu comun centralizat cu lotul largit al naționalei de box cadeți al Romaniei, in localitatea prahoveana Cornu. Timp de doua saptamani, boxeri ”de lot”, in varsta de 13-14 ani, s-au pregatit ca sa prinda un loc in lotul de baza ce va concura la European School Boy, iar elevii lui Titi Tudor au beneficiat de aceleași condiții de pregatire, la superlativ, pentru… a le calca pe urme. Campionatul se va desfașura, luna aceasta, in Turcia, la Trabzon. Coordonatorul lotului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

