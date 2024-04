Stiri pe aceeasi tema

- O piesa de teatru dupa o poveste incredibil de frumoasa va avea premiera joi, 21 martie, ora 11.00, la Teatrul Tony Bulandra din Targoviște, de Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor. Astfel, Teatrul „Tony Bulandra” Targoviște prezinta, avand o distribuție noua, reluarea spectacolului „Gulliver…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat, cu acest prilej, ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD - PNL, "acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande" pentru ocuparea fotoliului de edil al Bucurestiului."Am vazut ca este o foarte mare problema…

- Bianca Dragușanu vrea profit pe apartamentul pe care și l-a achiziționat in Dubai inca din stadul de construcție. 450.000 de euro a dat pe el și acum, cand in sfarșit e gata, iși dorește sa il vanda. ”De mai bine de doi ani sunt proprietara unui apartament pe care l-am cumparat in Dubai. Acum este gata…

- Triplu campion al Romaniei și caștigator al premiului de „fotbalistul anului” in ancheta Gazetei Sporturilor din 2012, Raul Rusescu (35 de ani) a debutat astazi in calitate de invitat permanent al emisiunii GSP Live și a comentat cateva dintre cele mai importante imagini din cariera de jucator. ...

- Fermierii spun ca va crește prețul carnii de miel chiar in preajma Paștelui, așa ca trebuie sa pregatim un buget consistent pentru masa de sarbatoare. Potrivit fermierilor care se ocupa de creșterea ovinelor, prețurile pentru carnea de miel vor fi afectate anul acesta, in apropierea Sarbatorilor Pascale,…

- Rod Stewart iși lasa amprenta pe piața muzicala, incheind o afacere remarcabila cu Iconic Artists Group pentru drepturile asupra hiturilor sale legendare și mai mult, marcand un nou capitol in era digitala a drepturilor muzicale. The post PIAȚA DREPTURILOR MUZICALE Rod Stewart iși vinde drepturile de…

- In ultimii ani, țara noastra a devenit o destinație de vacanța aleasa de tot mai mulți straini. Vin fara așteptari prea mari, insa se intorc acasa cu amintiri frumoase. In mediul online, un videoclip face furori in randul internauților. Subiectul: ce a gasit un italian intr-un supermarket din București.…

- In timp ce conducerea Boeing se chinuia sa țina in frau cea mai recenta criza a sa, directorii Airbus au prezentat cu incredere succesul din 2023 și dominația sa in domeniul avioanelor comerciale.