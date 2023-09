Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu sustine ca, desi peste 2 miliarde de euro au fost puse la dispozitia a sase judete din Romania prin Fondul pentru o Tranzitie Justa, dupa un an nu se stie in ce masura tara noastra a folosit aceste fonduri nerambursabile si nici care sunt proiectele depuse. „In intreaga…

- Eveniment Invitație catre voluntarii care doresc sa ia parte la Ziua curațeniei Naționale din cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!” / Comunicat de presa august 30, 2023 10:53 Iata ca a venit momentul pe care l-am așteptat cu toții: Ziua de Curațenie Naționala! Pe 16 septembrie te invitam la…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu cod galben…

- Programul Tranziție Justa (PTJ) are scopul de a sprijini populația, economiile și mediul in regiunile care se confrunta cu provocari socioeconomice majore in procesul de tranziție catre obiectivele Uniunii Europene privind energia și clima pentru 2030, precum și catre o economie neutra din punct…

- Pe hartie, la Galați exista 10.000 de șomeri, asta insemnand o rata a șomajului de 6%, dar, in realitate, din cei peste 300.000 de galațeni apți de munca sunt nu au un loc de munca 150.000, iar in aceste condiții rata șomajului este de 50%. Munca la negru, lipsa de eficiența a agențiilor de ocupare…

- Programul Tranziție Justa, a carui arie eligibila acopera șase județe din Romania (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș), beneficiaza de un buget de 2,53 miliarde de euro. „Problema cu care se vor confrunta aceste județe este pierderea de locuri de munca in urma inchiderii sau transformarii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anunțat ca in ultimele trei zile au fost transmise 60 de mesaje RO-ALERT, in 12 judete, cu privire la prezenta ursilor in apropierea comunitatilor."In ceea ce priveste avertizarea populatiei , in perioada de referinta au fost transmise 75 mesaje…