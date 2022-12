Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPE Manfred Weber a declarat ca datoria sa este sa lucreze pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. „Pentru a realiza acest lucru, voi continua sa implic in mod activ partenerii nostri din Austria, pentru a ne apropia obiectivul”, a adaugat el. „Romania apartine spatiului Schengen!…

- Proiectul Deciziei privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen figureaza in continuare pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie 2022, spun surse guvernamentale pentru G4Media, care confirma informatia ca Olanda nu se mai opune aderarii tarii noastre. "Conform practicii, Comitetul Reprezentantilor…

- „Din pacate se lucreaza neprofesionist și necoordonat. La noi nu se discuta cu toți europarlamentarii. Nu se spune care este poziția Romaniei, ce susținem. Fiecare suntem pe bucațica noastra. In alte state, cand e o chestiune importanta, toți o susțin indiferent de partid. Sunt multe erori in MCV, dar…

- Presedintele AUR, George Simion, a lansat un nou atac la UE: „Europa noastra si modul in care vedem noi lumea se concentreaza pe libertate – libertate culturala, sociala, religioasa. Europa lor, Europa birocratilor actuali de la Bruxelles, inseamna restrictii, totalitarism". El a vorbit la evenimentul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a solicitat partidelor romanesti care fac parte din grupurile PPE si Renew sa faca toate demersurile pentru a-si convinge colegii ca Romania merita sa intre in Schengen, afirmand ca este ingrijorat de abtinerile reprezentantilor acestora in Parlamentul European…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat marti cu o larga majoritate o rezolutie nonlegislativa in care indeamna statele membre sa permita Romaniei si Bulgariei sa adere fara intarziere la spatiul Schengen. Potrivit Agerpres , in rezolutia, adoptata cu 547 voturi pentru,…

- Parlamentarii europeni se reunesc marți, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție referitoare…

- Parlamentul European a adoptat astazi directiva privind salariul minim in UE, care va obliga statele membre care au salariu minim pe economie, inclusiv Romania, sa „garanteze ca salariile minime pe care le stabilesc le permit lucratorilor un trai decent”, propunand și o formula de calcul legata de salariul…