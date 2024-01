Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca, in ultimele zile ale anului 2023, in spațiul public s-au vehiculat diverse variante legate de o posibila schimbare pe banca tehnica a echipei ploieștene, in ciuda zvonurilor, certitudinea este una singura: antrenorul Petrolului Ploiești a fost, este și va fi Florin Pirvu! Dincolo de orice…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost ales in unanimitate de cele cinci categorii de votanți drept „Fotbalistul roman al anului 2023”. In ultima perioada pe numele fundașului central au aparut tot felul de discuții despre un posibil transfer de la Genoa. Dar și ca ar putea sa fie noul lider al echipei naționale…

- CONVOCAT… Vasluianul Alexandru Pașcanu (25 de ani) traverseza poate cea mai buna forma a carierei sale in Spania, contribuind semnificativ la ascensiunea noii sale formații. In vara, Pașcanu a fost imprumutat de Ponferradina la Sporting Gijon, echipa care se afla pe locul 3 in clasamentul La Liga 2.…

- Poliția trage un semnal de alarma dupa ce au descoperit un nou tip de frauda. Escrocii se folosesc de un text transmis prin robot pentru a cere informații personale sau bancare. Ce reguli trebuie sa respecți pentru a nu ajunge o victima.

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Edward Iordanescu, sustine, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial al FRF, ca prin nefolosirea lui Darius Olaru in partida primei reprezentative cu Andorra din preliminariile EURO 2024 a evitat expunerea acestuia la o accidentare.„Staff-ul…

- Peste 900 de israelieni au murit de cand a inceput atacul gruparii Hamas asupra Israelului, iar 140 dintre ei sunt copii. De asemenea, alti peste 3.700 de israelieni au fost raniti. Trimisului special Antena 3 CNN in Israel, Laurentiu Radulescu, a stat de

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Fostul atacant al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Marica, a fost amendat cu 1.450 de lei si a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile. Marica a fost prins de politistii rutieri din Bucuresti ca nu a respectat culoarea rosie a semaforului, in Sectorul 1 din Bucuresti, si nu avea…